Ok Meloni, nel 2025 titoli Stato fuori da calcolo Isee

agenzia

Via libera al Dpcm con i nuovi criteri

ROMA, 14 GEN – Diventa operativa dal 2025 la possibilità per le famiglie italiane di escludere dal calcolo dell’Isee i titoli di Stato. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha firmato il Dpcm di modifica relativo alle ‘Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, che fissa le regole per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Isee. Il nuovo decreto – spiega una nota – nell’ottica di garantire una maggiore certezza del diritto a contribuenti ed enti, recepisce una lunga serie di novità intervenute nel tempo e che hanno modificato il testo del Regolamento che disciplina lo strumento utilizzato dalle famiglie italiane per accedere a misure sociali e di assistenza agevolate erogate dallo Stato e dagli enti locali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA