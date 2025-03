Olio Capitale chiude con +18% visitatori

agenzia

Registrati 14.200 ingressi alla più importante fiera dell'olio

TRIESTE, 16 MAR – Un incremento del 18%: è il dato di crescita dei visitatori di Olio Capitale che dalle 12 mila presenze del 2024 passa a quasi 14.200 ingressi. Il salone dell’olio extravergine di oliva tipico e di qualità, dal 14 al 16 marzo con 212 produttori, si conferma riferimento nazionale per l’extravergine italiano. Alcuni produttori sono giunti dall’estero: è il caso della delegazione greca che ha occupato una decina di postazioni. Un appuntamento internazionale per i piccoli produttori con oltre 600 incontri con buyer di tutto il mondo, dall’Australia alla Grecia, dalla Lituania a Singapore. E poi dibattiti, approfondimenti, degustazioni. Quest’anno il convegno d’apertura è stato sui riflessi positivi che l’olio extravergine di oliva ha sulla salute e sul benessere. “Il risultato in termini di presenze – dice Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia – è il segno che la scelta di puntare solo sulle eccellenze dell’ olivicoltura è premiante sia da parte dei consumatori, che del mercato professionale. La fiera cresce nonostante la concorrenza con altre città che hanno scelto di dedicare delle esposizioni all’olio”.

