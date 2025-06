Oltre 1.000 scioperi nel 2024, 17 generali ma con basse adesioni

agenzia

Garante, 'rivedere la disciplina per migliorare applicazione'

ROMA, 12 GIU – Nel 2024 in Italia si rileva “una lieve diminuzione” del ricorso allo sciopero, che si mantiene comunque “su una soglia elevata”. Le astensioni collettive effettuate, sia a livello nazionale che locale, sono state 1.080, rispetto alle 1.129 nel 2023. È quanto si legge nella Relazione annuale della Commissione di garanzia sugli scioperi, illustrata a Montecitorio dalla presidente Paola Bellocchi. Sono stati 17, rispetto agli 11 del 2023, gli scioperi generali nazionali, un aumento a fronte del quale, però, si registrano quasi sempre “percentuali di adesioni basse”. Per questo, secondo Bellocchi, occorre “rivedere la disciplina vigente per migliorarne l’applicazione e rafforzarne l’effettività”.

