Oltre 13.500 già iscritti al Salone del Risparmio 2025

agenzia

Dal 15 al 17 aprile a Milano. Atteso anche il ministro Giorgetti

MILANO, 11 APR – Sono giù oltre 13.500 gli iscritti alla quindicesima edizione del Salone del Risparmio, l’evento su risparmio e investimenti che coinvolgerà oltre 300 relatori con 100 conferenze. L’iniziativa, dal titolo ‘Il futuro del risparmio. Capitale paziente, progresso e longevità’ è in programma tra il 15 e il 17 aprile presso il centro congressi Allianz MiCo di Milano. La conferenza plenaria aprirà la quindicesima edizione con l’intervento del ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e il discorso inaugurale del presidente Assogestioni. L’evento si potrà seguire anche da remoto attraverso la diretta integrale su FR|Vision, la piattaforma di broadcasting di Assogestioni e parte dell’ecosistema FocusRisparmio. Come da tradizione, il Salone sarà caratterizzato da sette percorsi tematici che rappresentano i trend chiave di lungo periodo nel mondo degli investimenti: mercati privati ed economia globale; distribuzione e consulenza; asset allocation e strategie di investimento; sostenibilità e capitale umano; previdenza complementare; educazione e formazione, innovazione e digitalizzazione. Le prime due giornate sono riservate a operatori e stakeholder del settore, mentre la terza giornata è aperta gratuitamente anche agli investitori privati e agli studenti. Anche nell’edizione 2025, il Salone accoglierà una rilevante rappresentanza delle istituzioni italiane ed europee. All’evento sono attesi, oltre al ministro Giorgetti, il sottosegretario del Mef Federico Freni e il sottosegretario di Stato Claudio Durigon per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Magda Bianco, responsabile del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria di Banca d’Italia e Nadia Linciano, segretario generale Consob, saranno presenti alla conferenza plenaria di chiusura. Durante la tre giorni ci sarà, inoltre, anche Mauro Maria Marino, Presidente Ocf. Anche quest’anno il Salone vedrà la partecipazione di voci provenienti da ambiti al di fuori del settore della finanza e dell’economia, tra cui gli ex calciatori Gianluigi Buffon e Alessandro Costacurta, oltre che Giovanni Storti, attivista e membro del trio ‘Aldo, Giovanni e Giacomo’ e il duo comico Ale&Franz.

