Oltre 20.000 partecipanti al Salone del Risparmio 2025

agenzia

Gota (Assogestioni), 'Focus su trasformazioni mercati e società'

MILANO, 17 APR – Si conclude con oltre 20.000 partecipanti la quindicesima edizione del Salone del Risparmio, l’appuntamento annuale organizzato da Assogestioni che raccoglie in una tre giorni di conferenze ed eventi i rappresentanti dell’industria del risparmio gestito. Il Salone, che si è tenuto quest’anno dal 15 al 17 aprile all’Allianz MiCo di Milano, ha visto la partecipazione di oltre 15.000 visitatori, affiancati da più di 6.000 spettatori collegati attraverso la piattaforma digitale FR|Vision. Attraverso la possibilità di rivedere tutte le sessioni on demand, il numero di visualizzazioni è destinato ad aumentare ulteriormente nelle prossime settimane. “Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della quindicesima edizione del Salone del Risparmio. In questi tre giorni abbiamo condiviso riflessioni profonde, idee innovative e strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in atto nei mercati e nella società”, ha commentato la presidente di Assogestioni, Maria Luisa Gota. “Sono certa che ciascun partecipante tornerà al proprio ruolo arricchito da nuovi stimoli, consapevolezze e connessioni preziose per costruire insieme un futuro più solido e inclusivo per il risparmio italiano”, ha aggiunto. “Anche quest’anno i numeri e la partecipazione al Salone confermano il ruolo centrale di questo appuntamento per l’intero ecosistema del risparmio gestito”, ha detto Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni. “La qualità dei contenuti, il dialogo tra operatori, istituzioni e nuove generazioni ci consegnano una comunità ancora più coesa, pronta ad affrontare le sfide che ci attendono con competenza, responsabilità e visione”, ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA