On-line per imprese nuovo bando “Premio Innovazione Sicilia”

È online il bando per partecipare alla seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia (www.premioinnovazionesicilia.it) che mira a connettere e valorizzare l’innovazione siciliana e che fa parte del più ampio progetto Innovation Island.

«Sono già arrivate oltre 150 pre-candidature, a conferma dell’interesse delle imprese per un evento che punta a supportare l’innovazione locale», dicono gli organizzatori. La manifestazione, che si terrà il prossimo 21 novembre a Palermo, è organizzata da Digitrend e promossa dalla Regione siciliana – assessorato delle Attività produttive.

Lo scopo è riconoscere e valorizzare gli innovatori che si sono distinti in ambiti specifici della «strategia regionale dell’innovazione per la specializzazione intelligente» – S3 Sicilia 2021-2027.

Nel cuore del Premio Innovazione Sicilia c’è l’approccio all’Open Innovation, che incoraggia la collaborazione tra diversi attori – imprese, istituzioni, investitori, giovani e professionisti – per costruire un sistema di connessioni che favorisca lo sviluppo sostenibile dell’isola.

L’evento diventa così un punto di riferimento per chi desidera far crescere le proprie idee imprenditoriali, potendo accedere a risorse, competenze e network strategici attraverso Innovation Island, l’ecosistema che genera valore per tutti i partecipanti. Le candidature per la seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia sono aperte fino al 31 ottobre. Per partecipare è possibile consultare il bando sul sito ufficiale del premio.

La cerimonia finale si terrà presso l’Ecomuseo urbano mare memoria viva» di Palermo, dove saranno presentati anche nuovi progetti di Innovation Island.