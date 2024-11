Ong ambientaliste, ‘il Pniec sostiene le fonti fossili’

agenzia

"Promuove nucleare e Ccs, trascura emissioni e rinnovabili"

ROMA, 31 OTT – Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Transport&Environment e Wwf Italia denunciano in un rapporto congiunto quelle che ritengono le lacune del Pniec, il piano nazionale dell’energia, di recente aggiornato dal governo e inviato alla Ue per l’approvazione. Il piano, scrivono le ong, “continua a sostenere i combustibili fossili, a promuovere false soluzioni e a ignorare le opportunità di una transizione ecologica reale. La mancanza di un impegno chiaro nel ridurre le emissioni, promuovere le energie rinnovabili e contrastare la povertà energetica evidenzia un quadro di opportunità mancate e scelte poco lungimiranti”. Per questo le associazioni “chiedono un impegno immediato da parte del Governo italiano per rivedere il Pniec, riallineandolo agli obiettivi climatici e alla necessità di rilancio duraturo dell’economia decarbonizzata”.

