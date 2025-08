Opec+, accordo per aumentare produzione di greggio

agenzia

Paesi decidono su crescita 548mila barili al giorno

ROMA, 03 AGO – I paesi dell’Opec+, gruppo che comprende anche la Russia, hanno deciso, come da attese, di aumentare in maniera sostanziosa la produzione petrolifera da settembre. Nella riunione tenuta in videoconferenza è stata stabilita una crescita di 548mila barili al giorno a partire da settembre. Con questa decisione si azzera il taglio alla produzione deciso nel 2023.

