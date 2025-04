agenzia

La riduzione per il 2025 e il 2026

NEW YORK, 14 APR – L’Opec taglia le stime per la domanda globale di petrolio per il 2025 e il 2026 in seguito ai dazi di Donald Trump. La domanda è stata tagliata di circa 100.000 barili al giorno sia per quest’anno sia per il prossimo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA