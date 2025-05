Opec+ valuta nuovo aumento produzione, petrolio perde oltre 1%

agenzia

La decisione sarà presa il primo giugno. Sarebbe il terzo rialzo

ROMA, 22 MAG – I membri dell’Opec+ stanno valutando la possibilità di realizzare un terzo aumento consecutivo della produzione di petrolio a luglio. Lo riporta Bloomberg spiegando che, in base a quanto riferito da alcuni delegati dell’organizzazione, la decisione sarà presa durante la riunione del gruppo tra poco più di una settimana. Tra le opzioni in discussione c’è un aumento della produzione di 411.000 barili al giorno, il triplo della quantità inizialmente prevista, anche se non è stato ancora raggiunto un accordo finale. La decisione definitiva verrà presa durante un incontro il primo giugno. Il prezzo del petrolio ha risentito delle indiscrezioni ed è ora in deciso calo. Il Wti perde l’1,35% scendendo a 60,74 dollari e il Brent arretra dell’1,34% a 64,04 dollari al barile.

