Open Olympics, trasparenza di Milano Cortina ferma da 100 giorni

agenzia

Tra gli interventi 39 terminano quando i Giochi saranno chiusi

MILANO, 01 AGO – La campagna ‘trasparenza’ delle Olimpiadi invernali sta naufragando. “Da 100 giorni non ci sono aggiornamenti sul portale delle opere olimpiche di Simico” (Società infrastrutture Milano Cortina 2020-2026), la società partecipata dai ministeri dell’Economia e delle finanze e delle Infrastrutture e dei trasporti (35% ciascuno), dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto (10% ciascuna), dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (5% ciascuna). A lanciare l’allarme sono le associazioni, capitanate da Libera, riunite in Open Olympics 2026. Da chiarire anche come mai tra i dati pubblicati ci siano 8 interventi che inizieranno quando ormai i Giochi saranno chiusi e 39 interventi (su 94 segnalati) per i quali il termine dei lavori è stimato ben oltre il 22 febbraio. Il portale, attivo da ottobre 2024 prevedeva un aggiornamento “ogni 45 giorni” ma l’ultimo aggiornamento risale al 22 aprile 2025. “Due scadenze di aggiornamento sono ormai saltate. Ci aspettavamo un potenziamento della qualità e completezza dei dati, ma l’attesa si è fatta troppo lunga” segnala la rete di associazioni ricordando che “è questo l’unico modo per garantire un vero monitoraggio civico e contrastare i rischi di corruzione e sprechi”. Open Olympics denuncia anche le criticità informative: “Il numero delle opere censite si ferma a 94 ma mancano le opere connesse, funzionalmente legate all’evento ma non più incluse formalmente. Inoltre, i dati economici si riferiscono ai valori a base d’asta del decreto del 2023, senza tenere conto dei costi reali aggiornati o delle eventuali variazioni di spesa”. Le associazioni sono in allarme anche per le mosse del governo: “sta tentando di prorogare la scadenza dell’impegno di Simico al 2033” dichiara Luigi Casanova, presidente di Mountain Wilderness Italia in una nota, ricordando che però “le funzioni di Simico scadono il 31 dicembre 2026”.

