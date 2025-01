OpenAI tratta raccolta fondi a 340 miliardi di valore’

agenzia

Wsj, punta a raccogliere 40 miliardi, di cui 25 da Softbank

NEW YORK, 30 GEN – OpenAi è in trattative per raccogliere ulteriori 40 miliardi di dollari di fondi a una valutazione di 340 miliardi. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Softbank potrebbe investire fra i 15 e i 25 miliardi. OpenAI era valutata 157 miliardi lo scorso ottobre quando ha raccolto 6,6 miliardi.

