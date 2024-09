Orcel, fusione e acquisizione di Commerzbank in cima ai colloqui

agenzia

'Possiamo impegnarci tutti se vogliamo creare qualcosa di più'

MILANO, 12 SET – ll ceo di Unicredit, Andrea Orcel, dopo l’acqusizione del 9% di Commerzbank, sottolinea che “le conversazioni su un’operazione di fusione e acquisizione o su un’ulteriore combinazione” con l’istituto di Francoforte “sono in cima alle discussioni in corso sulla partecipazione”. “Dato che ora siamo un investitore, possiamo impegnarci in modo costruttivo per capire se tutti noi vogliamo creare qualcosa di più del solo valore che può essere creato da Commerzbank standalone”, rileva il banchiere in una intervista a Bloomberg Tv. “Potremmo salire, scendere e combinare”, spiega nel sottolineare che “siamo molto pazienti”. “Pensavamo che le condizioni per procedere” su Commerzbank “non ci fossero, ma in estate, sentiti i rumor, abbiamo deciso – racconta – di acquistare titoli sul mercato a prezzi piuttosto attrattivi”. .E “quando poi il governo si è deciso a vendere e noi eravamo tra gli investitori che avevano contattato per comprare le azioni, abbiamo fatto un’offerta ed è stata accettata”, rivela.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA