Orcel, ‘non chiederemo posti nel cda di Commerzbank (2)

agenzia

Il ceo di Unicredit: 'è un investimento ed un test per l'Europa'

MILANO, 25 SET – “Non chiederemo posti nel consiglio di Commerzbank”. Lo ha affermato il ceo di Unicredit Andrea Orcel in risposta alle domande degli investitori durante la Bank of America ceo conference. Siamo un investitore” e “di solito non credo che gli investitori abbiano un posto nel consiglio di amministrazione”, ha spiegato Orcel. “In questo caso specifico, non penso sia opportuno che abbiamo un posto nel board perché siamo anche un concorrente. Non credo sia corretto” La mossa su Commerzbank è un test di prova per l’Europa”, ha detto poi. “Non c’è un’ offerta è un investimento e non altro”.”Possiamo mantenere, aumentare o vendere la quota”, ha aggiunto.

