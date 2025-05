agenzia

'La stiamo riesaminando alla luce di Anima e di Golden Power'

MILANO, 12 MAG – Per quanto riguarda Banco Bpm su cui è in corso un’ops “la stiamo riesaminando” alla luce di “Anima e del Golden Power ma non abbiamo ancora preso una decisione”. Lo dice il ceo di Unicredit, Andrea Orcel in un’intervista alla Cnbc.

