Orcel, su Commerz rispettiamo Berlino,speriamo vedano luce

'Non abbiamo pressione, aspettiamo come si sviluppano le cose'

MILANO, 17 SET – Su Commerzbank “dal nostro punto di vista, rispettiamo molto il governo. È un interlocutore critico, fondamentale. Noi speriamo che col tempo vedano la luce”. Così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel alla Ceo conference di Bank of America. “E speriamo che anche Commerzbank veda la luce col tempo. Ma nel frattempo, non abbiamo alcuna pressione. Stiamo seduti, aspettiamo e vediamo come si sviluppano le cose”, aggiunge Orcel.

