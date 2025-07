Orcel, tracciata linea su Banco Bpm, era diventato un peso

agenzia

'Con golden power non c'era altra strada da percorrere'

MILANO, 23 LUG – “Penso che abbiamo tracciato una linea sull’operazione” di Banco Bpm. Lo dice il ceo di Unicredit, Andrea Orcel in un’intervista alla Cnbc alla domanda se la banca intenda presentare nuove offerte in Italia. “Ad essere sinceri, era diventata un peso per noi. Sentivamo di stare accelerando molto più di quanto dovessimo e il valore era cambiato”, spiega Orcel. “Ma soprattutto, data la situazione del golden power, non c’era altra strada da percorrere. E ad un certo punto, bisogna recuperare le perdite, eliminare gli ostacoli e concentrarsi su ciò che si controlla. Noi controlliamo il futuro in Italia e lo controlliamo nel gruppo”.

