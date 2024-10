Orlopp (Commerz), in strategia valutiamo anche acquisizioni

agenzia

Ma non è unico modo per crescere. A febbraio Capital markets day

MILANO, 18 OTT – La ceo di Commerzbank, Bettina Orlopp, in in un’intervista rilasciata a Wirtschaftswoche, sottolinea che l’istituto sta valutando acquisizioni per le sue attività di gestione patrimoniale e il business relativo alle aziende. La Orlopp sottolinea, secondo quanto riporta Bloomberg, che gli investitori vogliono sapere che cosa Commerz può fare come banca indipendente entro la fine del decennio, in quanto “entrambe le opzioni” e cioè un’acquisizione da parte di Unicredit e una Commerzbank indipendente, devono essere comparabili per gli azionisti”. La ceo, inoltre, rileva che l’istituto può “crescere in modo inorganico” attraverso acquisizioni, ma che non è l’unico modo per ottenere un’ulteriore crescita. “Aumenteremo in modo significativo anche le nostre entrate da commissioni, anche attraverso l’espansione delle nostre attività di investimento e di asset management”, spiega la Orlopp. Intanto Commerzbank ha comunicato che il 13 febbraio del prossimo anno a Francoforte terrà il Capital Markets Day, in concomitanza con la presentazione dei risultati dell’esercizio 2024.

