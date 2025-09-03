Orlopp, non cambia nulla, diverso se Unicredit supera 30%

agenzia

La ceo di Commerzbank lo ha detto a Francoforte

BERLINO, 03 SET – “Al momento non c’è stato alcun vero cambiamento. Per noi in effetti sarebbe una grande differenza se Unicredit decidesse di superare il 30% e poi facesse anche un’offerta pubblica di acquisto». È quello che ha detto la numero uno della Commerzbank, Bettina Orlopp, intervenendo al vertice bancario dell’Handeslblatt a Francoforte. Fino ad allora, la Commerzbank continuerà a concentrarsi sull’aumento di valore per i suoi investitori, azionisti e dipendenti. Nei giorni scorsi, Unicredit ha aumentato la sua quota nel gruppo del Dax a poco più del 26%.

