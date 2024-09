Oro in lieve calo dopo nuovo massimo sopra 2.670 dollari

agenzia

Il prezzo spot è ora a 2.666 dollari l'oncia

ROMA, 27 SET – Lieve calo per le quotazioni dell’oro che in questi giorni hanno segnato una sequela di record. Il prezzo spot del metallo prezioso registra un arretramento dello 0,21% a 2.666 dollari l’oncia, dopo aver raggiunto un nuovo massimo a 2.673 dollari. L’oro con consegna a dicembre è quotato a 2.688,6 dollari l’oncia, in questo caso in calo dello 0,23%.

