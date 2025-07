agenzia

Sale anche il contratto di agosto

ROMA, 04 LUG – Quotazioni in rialzo questa mattina per l’oro influenzate dall’intenzione di Donald Trump di inviare da oggi le lettere sui dazi. Il contratto su agosto sale dello 0,19% a 3.349 dollari l’oncia. Il prezzo spot è in rialzo dello 0,47% a 3.342 dollari.

