Oro resta sui livelli record, a 3.534,38 dollari
Focus tassi Usa. Forte rialzo anche dell'argento, +40% nel 2025
ROMA, 03 SET – L’oro continua a restare sui livelli record in previsione di un possibile ritocco dei tassi Usa. Dopo esser salito ad un massimo di 3.546,96 dollari l’oncia nelle scorse ore sui mercati asiatici, l’oro spot oscilla sui 3.534,38 dollari con un progresso dello 0,03%. In forte rialzo anche le quotazioni dell’argento che dall’inizio dell’anno sono avanzate di circa il 40% con il prezzo che nei giorni scorsi ha superato la soglia dei 40 dollari l’oncia per la prima volta dal 2011.
