Oro ritraccia (-1%) dopo aver toccato il suo massimo storico

Anche grazie al consistente rimbalzo di Wall street

MILANO, 22 APR – Prezzo dell’oro molto volatile: dopo aver toccato in avvio il suo massimo storico oltre i 3.500 dollari, in chiusura del mercato europeo segna un calo di circa un punto percentuale a quota 3.380. Il ‘bene rifugio’ per eccellenza aveva corso dopo lo scivolone di Wall street di Pasquetta e sui timori delle accuse del presidente Usa Trump al numero uno della Fed Powell, ma ora ritraccia anche con il consistente rimbalzo della Borsa statunitense.

