Orsini: bene impegni politica, spero non siano elettorali

"Glieli ricorderemo. Europa rimetta l'industria al centro"

RAPALLO, 01 GIU – “Mi fa piacere che tanti impegni presi sul palco. Speriamo che non siano solo impegni elettorali, questo ci dispiacerebbe, ma glielo ricorderemo… ” Il presidente di Confindustria; Emanuele Orsini, o sottolinea chiudendo il confronto tra industriali under40 e leader politici al Convegno dei Giovani Imprenditori di Rapall. E in vista del voto per le europee ribadisce: “abbiamo bisogno di una politica industriale. Anzi, di una politica che non sia anti-industriale.”. Bisogna “rimettere la politica industriale al centro”.

