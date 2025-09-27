Orsini, cambiare passo, serve piano industriale su 3 anni

agenzia

'Aumentare i salari? C'è anche il costo fiscale del paese'

ROMA, 27 SET – Per la crescita, “sul lato Italia, io credo che qui dobbiamo cambiare passo. Ci stiamo avvicinando alla legge di bilancio: non possiamo continuare a rincorrere le modifiche della legge di bilancio precedente, qui serve fare un atto di coscienza: serve un piano industriale per questo Paese che abbia la visione a tre anni. Solo in questo modo noi riusciamo a mettere al centro la crescita”. Lo ha detto Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, intervenendo a ‘Libertà’, la festa di FI a Telese Terme. Parlando poi dei salari, Orsini ha detto che “stiamo facendo un bel lavoro con i sindacati. Noi siamo tra quelli che pagano meglio, si può fare di più e infatti abbiamo proposto contratti di produttività su cui stiamo ragionando perché quella è la via e combattere i contratti pirata che oggi stanno inquinando il mercato del lavoro”. Sull’invito del ministro dell’Economia Giorgetti a fare la propria parte aumentando i salari, Orsini replica: “Sì, poi dopo dobbiamo fare anche il raffronto con gli altri paesi, del costo fiscale del paese sulla busta paga al netto del lavoratore. Guardare in modo oggettivo i numeri”.

