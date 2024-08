Orsini, ‘Confindustria e governo devono procedere insieme’

agenzia

Oggi con Urso focus sulla competività, 'incontro positivo'

ROMA, 08 AGO – “Confindustria e governo devono procedere insieme per costruire delle politiche a sostegno delle imprese, ma soprattutto del benessere del nostro Paese”. Con il ministro Adolfo Urso è stato “sicuramente un incontro positivo. Abbiamo parlato delle politiche industriali del Paese, ma europee”, dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dopo l’incontro oggi al ministero delle Imprese. Dal piano transizione 5.0, al ‘progetto case’ per i lavoratori lanciato dal leader degli industriali, a materie prime, intelligenza artificiale, energia, nucleare, il focus è stato “sulla competitività”, su “capitoli importanti che servono per la crescita del paese, soprattutto per la crescita delle imprese”. “E questo”, sottolinea Orsini, “deve essere fatto insieme”, Confindustria e governo.

