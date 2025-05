Orsini, energia è ‘il’ problema, a rischio tenuta delle imprese

agenzia

'Parliamo con il Governo. Mi auguro risposte serie e concrete'

FIRENZE, 10 MAG – Il costo dell’energia per le imprese non è “un” problema, “è il problema”, dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, dal Forum della Piccola Industria. “Qui si è parlato tanto di competitività. Non è solo un problema di prezzo, è un problema di tenuta delle nostre imprese”, avverte: “Non può essere un problema da trascurare, lo abbiamo messo al centro, abbiamo parlato del decreto bollette, è nato in un modo ed è finito in un altro, diciamolo, ma oggi servono misure strutturali. Stiamo parlando con Palazzo Chigi, con il Governo, per costruire un percorso strutturale”. Con questo gap, “riuscire a fare quello che stiamo facendo è da eroi”, dice il leader degli industriali. “Mi auguro che ci siano risposte serie e concrete”.

