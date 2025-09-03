Orsini, il costo dell’energia è insostenibile

agenzia

ROMA, 03 SET – Il costo dell’energia in questo Paese è insostenibile”, perché “quando lo paghiamo 4-5 volte in più verso gli Stati Uniti e lo paghiamo il 30-60% in più di alcuni Paesi europei è ovvio che diventa un problema per le aziende energivore”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’assemblea pubblica di Confindustria Emilia Area Centro. “Abbiamo proposto il disaccoppiamento che finalmente è entrato nel ‘vocabolario’ del governo: ci fa piacere, ma si faccia presto”, ha aggiunto Orsini che ha precisato che “abbiamo bisogno di fare presto perché l’inverno sta arrivando”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA