Orsini: ‘Massimo impegno per azzerare le morti sul lavoro’

agenzia

'Tragedie come quella di Lorenzo non devono accadere mai più'

ROMA, 24 OTT – E’ in occasione del Consiglio Generale di confindustria, che si è tenuto oggi a Roma, che Emanuele Orsini ha sottoscritto la “Carta di Lorenzo”, il documento – ricorda una nota di Confindustria – dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, studente al quarto anno dell’Istituto professionale “Bearzi” di Udine, vittima nel 2022 di un incidente durante il periodo di alternanza scuola lavoro. “Con la firma della Carta di Lorenzo, manifesto siglato nel 2023 dalla famiglia di Lorenzo e dall’Amministrazione regionale, avvenuta alla presenza dei genitori del giovane, Elena e Dino Parelli, Confindustria – indica ancora via dell’Astronomia – si impegna a promuovere la sicurezza sul lavoro nei contesti scolastici e formativi attraverso azioni mirate a prevenire gli incidenti e ad implementare la tutela della salute e della sicurezza dei giovani coinvolti in esperienze professionali”. Il manifesto – viene ricordato – prevede, ad integrazione e sostegno degli interventi previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, il coinvolgimento degli studenti nella progettazione dei percorsi formativi con una loro rappresentanza nei tavoli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dell’amministrazione regionale; l’inserimento degli studenti in ambienti adeguati e coerenti con l’esperienza scolastica; il collegamento costante tra studente, tutor scolastico e tutor aziendale, con un percorso di formazione dedicato; un sistema per il riconoscimento di requisiti preferenziali per le imprese che ospitano studenti, basati sulla presenza di un sistema strutturato e consolidato per la tutela della sicurezza.

