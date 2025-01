Orsini, ‘mini centrali nucleari nelle aziende’

agenzia

Battuta a Pichetto, 'ci candidiamo se problemi con i sindaci'

MILANO, 25 GEN – “Ci candidiamo a mettere” le mini centrali nucleari di nuova generazione “nelle nostre aziende, se avete problemi con i sindaci: noi facciamo comunità energetica, perché per noi l’energia è fondamentale per tenere in piedi le aziende”. Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rivolgendosi al ministro all’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, durante un incontro sui temi economici di Forza Italia a Milano. “Siamo consapevoli che serviranno circa otto anni per arrivare ad avere energia nucleare disponibile”, aggiunge il presidente di Confindustria.

