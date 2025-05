Orsini, perdere l’Ilva sarebbe una pazzia, lo dirò a Urso

agenzia

Fare il possibile perché possa produrre ed essere competitiva

SOMMA LOMBARDO, 19 MAG – “Bisogna fare tutto il possibile per far sì che Ilva possa produrre ed essere competitiva con gli altri Paesi”. Lo afferma il presidente di Confindustria Emanuele Orsini a margine dell’assemblea di Confindustria Varese al museo Volandia di Somma Lombardo (Varese). “Sarà uno degli argomenti di cui parlerò con il ministro Urso oggi a Milano”, spiega Orsini sottolineando che “se vogliamo avere delle politiche industriali forti per il futuro è chiaro che dobbiamo avere anche la siderurgia”. “Non possiamo pensare di perdere un’impresa e un’industria così importante per essere competitivi – argomenta – perché abbiamo aziende importantissime che hanno anche 10 anni di lavori avanti come Fincantieri, che usano tantissimo acciaio”. “Perdere una filiera così importante e acquistare l’acciaio in altri continenti – conclude – è una pazzia”.

