Orsini, serve Industria 5.0 e sperimentazione del nucleare

agenzia

Presidente Confindustria, 'un piano casa sarà fondamentale'

VERONA, 05 GIU – “L’Industria 5.0 deve essere messa a terra velocemente, per dar la possibilità da luglio di avere i consulenti che possono aiutare le imprese a farlo. La seconda cosa è cominciare alla sperimentazione del nucleare in Italia”. Lo ha detto stamni a Verona il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, partecipando a un evento de Il Giornale. “Oggi – ha proseguito Orsini – si fa lo studio in Italia e le sperimentazioni in Francia. Dobbiamo mettere in condizioni l’Isi di potere dare sostegno alle nostre imprese di far sperimentazione. Quindi mettere a terra subito la parte nucleare perché saremo pronti nel 2031”. Orsini ha quindi indicato “il capitale umano, cioè riuscire a essere attrattivi. Un grande piano casa che possa essere messo a terra, magari utilizzando le aree demaniali, le aree dismesse, andando a cercare di riqualificare le città mettendo al centro la persona sarà fondamentale, e questa è la cosa che si può fare velocemente”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA