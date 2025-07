Orsini, ‘serve investire e credere nell’energia nucleare’

agenzia

'Il Mercosur? Può generare dai 5 ai 7 miliardi di export in più'

ROMA, 02 LUG – “Il costo dell’energia in Italia rende poco competitive le nostre imprese, anche per scelte fatte nel passato. Serve cominciare subito a potenziare gli investimenti e credere nell’energia nucleare. Serve che tutto il Parlamento sia unito per portare avanti questa nuova tecnologia, fondamentale per le nostre imprese. Ma occorre anche potenziare le rinnovabili, ci sono circa 150 GWh di richiesta di energia rinnovabile”. Lo dichiara il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della presentazione del nuovo accordo tra Confindustria e Intesa Sanpaolo per la crescita delle imprese. Parlando di export Orsini ha sottolineato come serva “accelerare tantissimo nel negoziato sul Mercosur. Servirà trovare delle compensazioni con gli agricoltori, credo che sia questo il problema che tiene un po’ in stand by l’accordo. Ma visto cosa sta accadendo con gli Usa sappiamo che il Mercosur può generare un incremento di export tra 5 e 7 miliardi”.

