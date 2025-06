Orsini: ‘Servono azioni forti, e farle subito’

agenzia

'Il Paese ha bisogno di 'un piano industriale straordinario'

RAPALLO, 14 GIU – “Servono delle azioni forti, serve farle subito”, avverte il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. “Con tutti i sassi che abbiamo sulla schiena, pensate se ce li leviamo… potremmo davvero raggiungere i 700 miliardi” di export, dice, rilanciando dal convegno di Rapallo dei Giovani Imprenditori la richiesta di “un piano industriale straordinario del Paese con un obiettivo di tre anni, meglio ancora se fosse di cinque”, un “piano da 8 miliardi per i prossimi tre anni”. Serve “un piano di azione forte”, per sostenere le imprese “servono misure semplici e facili da utilizzare”. ‘L’ho detto chiaro tante volte – ribadisce -: non è che ho voglia alla fine dell’anno di rincorrere la legge di bilancio fatta dagli anni precedenti, credo che oggi aggiustare le misure del passato sia un errore”.

