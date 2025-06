Orsini, ‘su dazi fare presto, le imprese non hanno tempo’

agenzia

Conflitti e costi energia 'altri capitoli che impattono'

RAPALLO, 14 GIU – “Oggi il vero tema è che le imprese il tempo non ce l’hanno”, dice il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, della guerra dei dazi e dei rischi per l’export, dal convegno dei Giovani Imprenditori a Rapallo C’è “un tema di incertezza, di competitività”, ribadisce: “Serve fare veramente presto, che una Europa unita attivi un negoziato, e lo attivi subito” I conflitti nello scenario geopolitico e i costi dell’energia, aggiunge, sono “altri capitoli che impatteranno. Questi scenari di incertezza mettono le imprese in difesa, devono valutare gli investimenti con attenzione”. Bisogna creare le condizioni “perché le imprese possano investire e per far crescere la produttività. Dobbiamo costruire un percorso”.

