P.Berlusconi, ‘nei primi 6 mesi raccolta pubblicitaria +6%’

agenzia

'Mercato veramente tonico, facciamo meglio degli altri'

COLOGNO MONZESE, 05 GIU – Mediaset chiuderà i primi 6 mesi dell’anno con una crescita della raccolta pubblicitaria del 6%. Lo annuncia l’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi sottolineando che si tratta di “una piccola bella notizia per il mondo dell’editoria”. “Prima di Natale dicevo quanto fosse dura stare in Italia da editori – spiega – ma il mercato che stiamo affrontando nei primi 6 mesi del 2024 è veramente tonico”. “Stiamo facendo meglio del mercato come raccolta – sottolinea – sia in Italia che in Spagna”.

