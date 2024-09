P.S. Berlusconi, ‘ricavi e utili semestrali di Mfe in crescita’

agenzia

Intervista al Tg5, 'assunzioni focalizzate su under 30 e donne'

MILANO, 18 SET – “Abbiamo tutti i fondamentali in crescita: ricavi in crescita, risultato operativo in crescita, utile in crescita, posizione finanziaria netta migliorata dalla fine dell’anno scorso di 240 milioni”. Lo afferma l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, al termine del Cda che ha approvato i conti semestrali del gruppo, che saranno diffusi prima della prossima seduta di Borsa. “Ultimissimo, il nostro titolo cresce di più della media di tutti i broadcaster in Europa”, aggiunge Berlusconi in un’intervista al Tg5. “Siamo riusciti a diventare leader anche in Spagna e abbiamo una importante presenza in Germania, ma tutto parte dall’Italia. Durante le varie crisi il mercato della pubblicità è passato da 10 miliardi di euro a 6 miliardi, una perdita dei 40%. Ora, buona parte di questi investimenti sono stati recuperati – aggiunge l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset – ma c’è tantissima concorrenza, anche da parte del web. Nonostante questo, noi siamo riusciti a continuare a investire e anche a crescere”. I risultati consentono di continuare in un piano già avviato, cioè l’assunzione di giovani, mentre sono stati oltre 90mila i licenziamenti nel settore. “È così. Noi – risponde Pier Silvio Berlusconi – visto che le cose stanno andando bene e pensando di fare il miglior investimento per il futuro, abbiamo lanciato questo programma di nuove assunzioni concentrato su under 30 e donne, e ci stiamo riuscendo. Posso dire che il bilancio attesta che il nostro organico non è in discesa ma è in crescita cioè Mediaset sta creando nuova occupazione”, conclude l’amministratore delegato di Mfe-Mediaset.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA