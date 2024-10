Panama verso l’adesione al Mercosur

agenzia

Potrebbe essere ufficializzata entro la fine dell'anno

CITTÀ DEL MESSICO, 18 OTT – La possibile adesione di Panama al Mercosur come “Stato associato” potrebbe avvenire a dicembre, ha confermato il capo del ministero del Commercio e dell’Industria, Julio Moltó. Se l’iniziativa dovesse concretizzarsi, il paese sarebbe il primo in America Centrale. Il Mercato Comune del Sud (Mercosur) è un blocco commerciale che costituisce la quinta economia più grande del mondo. È composto da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, con oltre 271 milioni di abitanti in totale. L’interesse di Panama per l’adesione al Mercosur è nato più di 20 anni fa e fu nell’aprile 2006 quando si svolse il primo incontro tecnico a Buenos Aires, dove l’ex viceministra del commercio estero e capo dei negoziati commerciali, Diana Salazar, incontrò i colleghi di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. “Speriamo — ha detto Moltò — di concludere le pratiche entro novembre e che Panama possa essere accettato come Stato associato al prossimo vertice dei presidenti nel mese di dicembre”.

