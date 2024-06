Panetta, bene inflazione ma l’economia resta fragile

agenzia

'Ripresa del primo trimestre potrebbe essere meno rassicurante'

ROMA, 26 GIU – “Sebbene la nostra fiducia nel processo di disinflazione sia cresciuta costantemente nel tempo, le prospettive per l’attività economica rimangono fragili”. Lo ha detto il governatore di Bankitalia Fabio Panetta alla conferenza sulla politica monetaria della Banca centrale finlandese a Helsinki. Nell’eurozona “la ripresa della crescita del Pil nel primo trimestre 2024 potrebbe essere meno rassicurante di quanto appaia, visti i dati deludenti su consumi e investimenti. Inoltre, si stima che il Pil crescerà in media dell’1,5% nei prossimi due anni, circa mezzo punto percentuale in meno rispetto alla precedente fase espansiva”.

