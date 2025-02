Papa (Bper), difendiamo i territori

agenzia

'Ops non concordata con Popolare Sondrio ma non è ostile'

MILANO, 07 FEB – “Siamo molti eccitati da questa business combination guidata da una forte logica industriale. E’ un momento cruciale nel sistema bancario italiano e sono convinto che dobbiamo proteggere e difendere i nostri territori con una business combination tra banche con simile Dna e valori”. Lo ha detto il ceo di Bper, Gianni Franco Papa, presentando l’operazione agli analisti. “L’operazione non è stata concordata ma non consideriamo questa offerta come ostile per il razionale che abbiamo menzionato nella presentazione”, ha sottolineato Papa.

