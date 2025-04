Papa, ‘con Sondrio valore a tutti gli stakeholder nei territori’

agenzia

'Grati ai soci per la costante fiducia e il continuo supporto'

MILANO, 18 APR – L’offerta pubblica di scambio di Bper su Popolare Sondrio “ha l’obiettivo di consentire ulteriore crescita e sviluppo alla banca e di creare sempre più valore a beneficio di tutti gli stakeholders nei territori nei quali operiamo”. Lo afferma l’amministratore delegato di Bper Franco Papa al termine dell’assemblea degli azionisti che ha approvato la delibera per l’aumento di capitale relativo all’operazione. “Tutte le proposte all’ordine del giorno sono state approvate con una ampissima maggioranza – spiega il manager – e siamo grati ai nostri azionisti per la costante fiducia e il continuo supporto e per il sostegno all’importante progetto strategico legato all’offerta pubblica di scambio su Banca Popolare di Sondrio”.

