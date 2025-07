Pappalardo (Ita), con piano basi per ruolo strategico nel Paese

agenzia

Eberhart, 'oggi un altro momento storico per la compagnia'

ROMA, 30 LUG – Con il piano strategico di Ita “poniamo le basi per continuare ad essere il vettore italiano di riferimento con un ruolo strategico nel sistema Paese e ad incrementare la connettività con il resto del mondo”. Così il presidente della compagnia Sandro Pappalardo in una nota a commento del via libera al nuovo piano industriale di Ita esprimendo “l’apprezzamento mio personale e dell’intero consiglio di amministrazione a quanti hanno lavorato in queste settimane al Piano Industriale oggi approvato, che garantirà lo sviluppo della Compagnia nel prossimo quinquennio”. “Oggi è un altro momento storico per la Compagnia. Il Piano Industriale approvato rende possibile uno sviluppo sostenibile di Ita Airways grazie alle sinergie con il Gruppo Lufthansa”, ha affermato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways. “Con l’espansione del network, l’adozione di tecnologie di ultima generazione, gli accordi con grandi partner globali e l’impegno verso l’eccellenza del servizio riusciremo a convincere, da qui al 2030, sempre più passeggeri che partono non solo dall’Italia ma anche da altri Paesi per venire in Italia a scegliere ITA Airways, creando opportunità lavorative attraenti e indotto per l’industria del trasporto aereo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA