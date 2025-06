Paraguay denuncia fake news sul Bitcoin dopo un attacco hacker

agenzia

'Il Btc diventa valuta legale nel Paese', ma il post era falso

ASUNCION, 11 GIU – Le autorità del Paraguay hanno denunciato un attacco hacker sull’account X del presidente Santiago Peña, usato per diffondere un post falso in cui si sosteneva che il Bitcoin diventava la “valuta a corso legale” del Paese. Un finto discorso presidenziale giustificava la decisione, presa “dopo rigorose valutazioni”, e citando un “impegno incrollabile per l’innovazione finanziaria”. Una dichiarazione dello stesso Peña ha però rapidamente segnalato “attività irregolari che suggeriscono un possibile accesso non autorizzato” al suo account, chiedendo che “i contenuti recenti vengano ignorati” fino alla conferma ufficiale. Il ministro dell’Informazione e delle Comunicazioni, Gustavo Villate, ha dichiarato in seguito alla stampa che il problema è stato risolto “immediatamente” e che “l’account da cui ha avuto origine l’attacco informatico” è stato identificato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA