Parte invio precompilata, già 4,2 milioni di accessi

Ag.Entrate, aumento del 25% rispetto allo scorso anno

ROMA, 15 MAG – Semaforo verde per la precompilata 2025: è ora aperto il canale per l’invio della dichiarazione 730 o Redditi. Lo comunica l’Agenzai delle Entrate spiegando che i modelli, disponibili “in sola lettura” dallo scorso 30 aprile, adesso possono essere eventualmente integrati, modificati o restituiti così come predisposti dal Fisco. Nelle prime due settimane (30 aprile-14 maggio) sono oltre 4 milioni e 200mila gli accessi registrati all’applicativo, il 25% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

