Calavalle: 'da sempre facciamo rete, redistribuiamo ricchezza'

MILANO, 03 GIU – Lo storico marchio Pennelli Cinghiale diventa Società Benefit consolidando un percorso di responsabilità sociale, sostenibilità e attenzione alle persone e al territorio. “Ai tempi di mio nonno, le società come la nostra erano benefit per definizione: siamo stati per queste terre un approdo professionale importante per uomini e donne e una banca con cui fare un mutuo per acquistare o costruire la prima casa o aiutare per accompagnare nello studio i figli dei nostri operai” commenta Eleonora Calavalle, ceo di Pennelli Cinghiale. “Ed è così che da sempre operiamo: facendo rete nel nostro distretto, mettendo a fattor comune le nostre intuizioni e redistribuendo quella ricchezza, anche valoriale, che da sempre generiamo” aggiunge. L’impegno concreto per la parità di genere è testimoniato dalla composizione del team, che attualmente è composto per il 70% da donne e da una governance interamente femminile; una delle scelte più significative in fabbrica è stata la riorganizzazione dell’orario di lavoro, passando a un’unica fascia oraria dalle ore 8 alle ore 16, per conciliare necessità professionali e personali.

