‘Per banche Gb possibili costi di 9 miliardi da prestiti auto’

agenzia

Autorità vigilanza, al via consultazioni per piano indennizzi

ROMA, 03 AGO – L’autorità britannica di controllo dei mercati finanziari (Fca) stima che le banche del paese potrebbero dover affrontare costi di almeno 9 miliardi di sterline per la vicenda dei prestiti vessatori nell’acquisto di automobili, una somma comunque lontana dai 18 miliardi delle stime più pessimistiche. La nota dell’Fca arriva dopo che nei giorni scorsi la Corte suprema aveva affermato che gli istituti di credito non sono responsabili per le commissioni nascoste contenute nei finanziamenti finite al centro del caso ribaltando una precedente sentenza della Corte d’Appelo, concendendo tuttavia un risarcimento individuale in un caso. L’autorità sottolinea come nei prossimi mesi, anche sulla base della sentenza, aprirà una consultazione per mettere a punto un piano di indennizzi “equo per i consumatori” coinvolti e per i futuri acquirenti d’auto. Il costo definitivo per le banche, che nel frattempo hanno accantonato oltre 2 miliardi di sterline, sarà chiaro solo quando sarà completato il piano dei risarcimenti.

