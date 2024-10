Per Campari utile primi 9 mesi in calo del 5% a 423 milioni

agenzia

Ricavi +2% a 2,2 miliardi. Nel solo terzo trimestre utile -20%

MILANO, 29 OTT – Nei primi nove mesi dell’anno le vendite del gruppo Campari sono state pari a 2.277 milioni, in crescita del 2,1% in termini organici (-1,4% nel terzo trimestre) e del 3,4% su base ‘reported’. L’utile del gruppo prima delle imposte è di 423 milioni, in calo del 5% su base ‘reported’, mentre è in calo del 20,4% nel solo terzo trimestre dell’anno. L’utile ante imposte ‘adjusted’ dei nove mesi è pari a 452,1 milioni, in contrazione del 4,6%. “Nella restante parte dell’anno ci si attende un persistere del ciclo macroeconomico sfavorevole: in base all’attuale visibilità”, Campari “si aspetta una crescita delle vendite nette organiche low single digit”. “Nel 2025 e oltre, con l’attenuarsi dell’impatto dei fattori ciclici di cui sopra”, il gruppo si aspetta “di continuare a sovraperformare rispetto ai competitor e guadagnare quota di mercato, grazie alla forza dei propri marchi in categorie in crescita, con un graduale ritorno nel medio termine a una crescita organica mid-to-high single digit delle vendite nette, in un contesto macroeconomico normalizzato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA