Per dipendenti Bankitalia lieve aumento del lavoro da remoto

agenzia

Crescita 1% nel 2024, banca razionalizza spazi in edifici

ROMA, 06 GIU – Lieve aumento del lavoro da remoto (+1%) per i dipendenti della Banca d’Italia nel 2024, con effetti benefici anche sulle emissioni inquinanti mentre l’istituto centrale razionalizza sempre più le proprie sedi accorpando gli spazi di lavoro e rendendole adatte alla condivisione. Scorrendo la relazione della Banca d’Italia sulla gestione e sostenibilità, emerge come oramai lo smart, o meglio il modello di lavoro ibrido adottato nel 2022, sia una realtà consolidata più frequente nell’amministrazione centrale (il 42% delle giornate lavoro è stata effettuata da remoto) che in quelle periferiche (28%) con una media totale del 38%. Lavorare da casa, al netto dei consumi elettrici o di riscaldamento indispensabili, è comunque positivo per l’ambiente, spiega il rapporto suffragato da una specifica misurazione concordata con l’Enea: gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, comportano 4,1 chilogrammi di anidride carbonica equivalente; gli extra consumi domestici di energia elettrica e termica dovuti al lavoro da remoto invece sono pari a 1,1 chilogrammi. A parte la cessione di alcune filiali, nell’ambito del piano di razionalizzazione, la Banca sta inoltre migliorando la classe energetica dei propri edifici: installando luci Led e sostituendo le caldaie con pompe di calore, sostituendo infissi e inserendo sensori di regolazione. E’ stata inoltre disposta la chiusura temporanea durante le festività e nel periodo estivo di alcuni edifici non aperti al pubblico.

