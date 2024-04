Per Feltrinelli 511 milioni di ricavi nel 2023, l’utile nel 2024

agenzia

Carra, crescita esterna è una leva, ma non ci sono trattative

MILANO, 04 APR – Feltrinelli ha chiuso il 2023 con ricavi in crescita del 2,6% a 511 milioni di euro, con un margine operativo lordo di 25,1 milioni e un risultato operativo positivo per 2,1 milioni, contro un rosso di 2,5 milioni nel 2022. Il margine operativo lordo ricorrente è cresciuto del 7,8% a 26,4 milioni, mentre il risultato netto è stato negativo per 1,3 milioni, in miglioramento rispetto al precedente rosso di 4,7 milioni. Quanto all’anno in corso, l’amministratore delegato Alessandra Carra spiega che “siamo ottimisti, il 2024 è l’anno in cui puntiamo all’utile, ci siamo quasi vicini”. “Dopo anni di crescita organica e dopo aver rimesso in ordine i conti – sottolinea – la crescita esterna sarà una delle leve”. “Abbiamo alzato le antenne – le fa eco il presidente Carlo Feltrinelli – ma per ora non ci sono trattative”.

