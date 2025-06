Per Fininvest nel 2024 utili sopra i 260 milioni

agenzia

Risultato nonostante la retrocessione del Monza in serie B

MILANO, 08 GIU – Il gruppo Fininvest ha chiuso il 2024 con un utile netto in aumento rispetto al 2023, che già aveva segnato un risultato record di 252,9 milioni con un +29,2% rispetto all’anno precedente e questo nonostante una donazione straordinaria alla fondazione Ennio Doris di 60 milioni, la svalutazione di alcuni asset immobiliari e soprattutto del Monza calcio, dopo la retrocessione in serie B che comunque non ha scoraggiato le trattative per la vendita. L’assemblea dei soci, quindi, a fine giugno si troverà ad approvare un bilancio con un utile netto superiore ai 260 milioni e dividendi, riporta il Sole 24 ore, da parte di Mfe di circa 59 milioni, di Mondadori di 17 milioni e di Banca Mediolanum di 177 milioni. Per quanto riguarda il Monza Calcio, due sarebbero i fondi americani interessati all’acquisto: uno rappresentato da Mauro Baldissoni, ex dirigente della Roma di James Pallotta, e uno texano.

